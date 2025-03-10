Маск: атака на Х була здійснена з IP-адрес, “які походять з території України”

Спочатку Маск повідомляв, що була задіяна велика скоординована група та/або країна.

Власник платформи Х Ілон Маск стверджує, що атака на соцмережу була здійснена з IP-адрес, які походять з України.

Про це повідомляє The Times.

Сьогодні вдень, 10 березня, користувачі почали повідомляти про проблеми з X, що змусило Маска опублікувати заяву.

“Нас атакують щодня, але це було зроблено з великими ресурсами. Задіяна велика скоординована група та/або країна”, - написав Маск.

Згодом в інтерв’ю Fox Business Network Маск повідомив, що X “не впевнений, що саме сталося”, але що атака була здійснена з IP-адрес, “які походять з території України”.