Маск: атака на Х була здійснена з IP-адрес, “які походять з території України”

Власник платформи Х Ілон Маск стверджує, що атака на соцмережу була здійснена з IP-адрес, які походять з України.
Про це повідомляє The Times.
Сьогодні вдень, 10 березня, користувачі почали повідомляти про проблеми з X, що змусило Маска опублікувати заяву.
“Нас атакують щодня, але це було зроблено з великими ресурсами. Задіяна велика скоординована група та/або країна”, - написав Маск.
Згодом в інтерв’ю Fox Business Network Маск повідомив, що X “не впевнений, що саме сталося”, але що атака була здійснена з IP-адрес, “які походять з території України”.
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Міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав, аби Євросоюз припинив свою залежність від “технологічних олігархів”, таких як Ілон Маск, які підривають демократію.
- Компанія Ілона Маска, що керує соціальною мережею X, виплатить президенту США Дональду Трампу 10 мільйонів доларів для позасудового урегулювання справи щодо блокування акаунту політика після штурму Капітолію у 2021 році.