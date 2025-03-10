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Маск: атака на Х була здійснена з IP-адрес, “які походять з території України”

Спочатку Маск повідомляв, що була задіяна велика скоординована група та/або країна.

Маск: атака на Х була здійснена з IP-адрес, “які походять з території України”
Ілон Маск
Фото: скрін

Власник платформи Х Ілон Маск стверджує, що атака на соцмережу була здійснена з IP-адрес, які походять з України.

Про це повідомляє The Times.

Сьогодні вдень, 10 березня, користувачі почали повідомляти про проблеми з X, що змусило Маска опублікувати заяву.

“Нас атакують щодня, але це було зроблено з великими ресурсами. Задіяна велика скоординована група та/або країна”, - написав Маск.

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Згодом в інтерв’ю Fox Business Network Маск повідомив, що X “не впевнений, що саме сталося”, але що атака була здійснена з IP-адрес, “які походять з території України”.

  • Міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав, аби Євросоюз припинив свою залежність від “технологічних олігархів”, таких як Ілон Маск, які підривають демократію.

  • Компанія Ілона Маска, що керує соціальною мережею X, виплатить президенту США Дональду Трампу 10 мільйонів доларів для позасудового урегулювання справи щодо блокування акаунту політика після штурму Капітолію у 2021 році.
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