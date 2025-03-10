Європейська ППО SAMP/T: у Defense Express розповіли, чому можуть бути труднощі з перехопленням балістики

Проблема полягає не стільки у програмному забезпеченні, як у модифікації ракет.

Європейський ЗРК SAMP/T, який вважається аналогом американського Patriot, може мати проблеми з перехопленням балістичних ракет. Причина у модифікації ракет, які використовує комплекс.

Про це повідомляє Defense Express.

Зенітний ракетний комплекс SAMP/T вважається аналогом американського Patriot і призначений для боротьби з повітряними загрозами, зокрема балістичними ракетами. Однак, як зазначають у Defense Express, основнимфактором, який ставить під сумнів використання саме цих ППО проти балістики є дефіцит боєприпасів та залежність від конкретної версії ракет Aster 30, які використовуються у SAMP/T.

"Щодо можливості SAMP/T, то за офіційною інформацією щодо можливостей знищення балістичних ракет, то вона задекларована лише для версій ракет Aster 30 Block 1 та Block 1 NT", — зазначають у виданні.

Фото: Defense Express

Block 1 з'явився на початку 2010-х років та відрізняється від базової версії новим програмним забезпеченням головки самонаведення та оновленням систем управління самої ракети. Перше тестове перехоплення цією ракетою балістичних цілей відбулось у 2010 році.

А от постачання SAMP/T до французького війська розпочалось раніше за цей момент, ще у 2007 році, й трохи пізніше до італійської армії, тобто вони спочатку йшли із ракетами Aster 30 Block 0. Також варто додати час до прийняття на озброєння нової версії ракети, початок серійного виробництва та постачання до війська Aster 30 Block 1.

Ба більше, фактично одразу після завершення робіт над Block 1 у 2015 році була запущена програма створення Aster 30 Block 1NT. Причиною оновлення стало розширення можливості боротьби із балістичними ракетами. Тобто сам факт потреби у наступній модернізації прямо говорить про те, що у звичайного Block 1 не все добре із перехопленням балістичних цілей.

Саме Block 1NT має стати одним з оновлень всього ЗРК, який отримав назву SAMP/T NG, який запустять у виробництво у 2026 році. При цьому у Франції наголошували, що завдяки SAMP/T NG зможуть збивати "навіть "Кинжал". Знищення якого наявними в Україні Patiot вже давно не є новиною, що також натякає на певні обмежені можливості європейського ЗРК у порівнянні з американським.

Нова Aster 30 Block 1NT відрізняється від попередньої версії Block 1 новою радіолокаційною головкою самонаведення у Ka-діапазоні (26,5-40 ГГц), яка дозволяє точніше уражати цілі ніж попередня версія АРГСН Aster 30 Block 1, що працювала у Ku-діапазоні (10,7-12,75 ГГц).

За допомогою Aster 30 ВМС Франції та Великої Британії збивали балістичні ракети під час операції із забезпечення цивільного судноплавства у Червоному морі. Але точна витрата ракет та загальна ефективність корабельного комплексу не оголошувались. Крім того, між корабельним та ґрунтовим ЗРК може бути вагома різниця й у системі управління вогнем.

Загалом щодо реальних можливостей SAMP/T перехоплення балістичних цілей реально можуть бути запитання щодо ефективності із урахуванням конкретної версії зенітної ракети та балістичної ракети, що перехоплюються.