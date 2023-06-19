Система ППО SAMP/T розгорнута і працює в Україні, - Макрон

SAMP/T в Україні захищає ключові об’єкти та життя людей.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що система ППО SAMP/T знаходиться і працює в Києві.

Про це повідомляє RAI.

“Я радий мати змогу оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP/T зараз розгорнутий і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя людей”, – сказав Макрон.

Зазначається, що SAMP/T MAMBA - перша європейська протиракетна система великої дальності. Її пускові установки озброєні вісьмома ракетами Aster із радіусом дії близько 100 км.

Макрон також повідомив, що Бельгія буде допущена в якості спостерігача до комплексної програми Future Air Combat System (SCAF), розробленої Францією, Німеччиною та Іспанією. Очікується, що SCAF надійде на озброєння до 2040 року, але вже зазнав багато затримок.

Крім того, Макрон оголосив, що Франція, Естонія, Угорщина, Бельгія та Кіпр спільно закуплять ракети “земля-повітря” малої дальності “Містраль”, котрі можуть вражати цілі на відстані до 6 кілометрів.

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.