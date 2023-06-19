У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені.

Сьогодні на Ставці розглядались питання наступу, були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Також доповідь Головкома, керівника ГУР. Окремо й детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Нацгвардії та прикордонників.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу”, - наголосив президент.

Сьогодні у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком президент України окреслив наші оборонні потреби і подякував за надану оборонну підтримку. Також обговорили підготовку саміту НАТО у Вільнюсі та змістовне наповнення цієї зустрічі Альянсу.

“Сьогодні є й вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій – зберігати санкції проти Росії, поки агресор не компенсує всієї завданої шкоди нашим людям, нашій країні. І дуже важливо, щоб активи держави-агресора та всіх осіб, які пов’язані з нею, пов’язані з тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, – щоб усі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною й терором”,- наголосив Зеленський.

Також із Зеленський із Сунаком обговорили підготовку конференції з відбудови України в Лондоні.

“І конференцію, і фінансову співпрацю, і наш рух в ЄС обговорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Уже цього тижня ми очікуємо проміжну усну оцінку нашої роботи щодо рекомендацій Єврокомісії. І детально обговорили санкційні питання, зокрема 11-й санкційний пакет проти Росії за війну”, - розповів голова держави.

Володимир Зеленський сьогодні говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів та Данії Марком Рютте та Метте Фредеріксен. Приділили увагу передовій та нашим спільним оборонним зусиллям, обговорили переговори з лідерами та представниками держав Африки, які минулого тижня були в Україні та відвідали потім державу-терориста.

“Світовий банк. Говорив сьогодні з президентом банку. І не лише про співпрацю зараз, а й про післявоєнну трансформацію України. Про ті рішення й про ті кроки, про нову доктрину нової України, України, яка перемагає, – кроки, які ми підготуємо й реалізуємо. Всі разом. Так само разом, як зараз ми долаємо цю агресію”, - наголосив президент.

Верховний Головнокоммандувач особливо сьогодні відзначив штурмовий підрозділ ГУР “Артан” і його командира майора Торкотюка, а також Сили спеціальних операцій.

Нагадаємо, у звіті Європейської комісії цього тижня буде сказано, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство. Керівництво блоку має намір підкреслити прогрес, який Україна досягнула попри війну з Росією.