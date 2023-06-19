Внаслідок російських обстрілів Сумщини одна людина загинула

Також є і поранені.

Сьогодні, 19 червня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом 19 червня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 101 вибух.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії та мінометів. Внаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання у житловий будинок. Тілесні ушкодження отримали цивільна особа та дитина 2010 р.н., також було пошкоджено житловий будинок.

Юнаківську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, росіяни влучили по житловому будинку. В результаті загинула цивільна особа, ще одна цивільна особа була поранена.

Миропільську громаду обстріляли з артилерії, мінометів, також з БпЛА скинули гранату “Ф-1”. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.

Хотінську, Новослобідську, Білопільську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів, а по Шалигинській громаді вдарили з АГС.

Нагадаємо, сьогодні російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії. У результаті обстрілу постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.