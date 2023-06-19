Росіяни вивозять автотранспортом важкопоранених солдатів та сержантів у медзаклади Донецька, Маріуполя та Бердянська

На військовий шпиталь перетворили школу в Запорізькій області.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Тяжкопоранених солдатів та сержантів загарбники транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Через втрати росіяни продовжують переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи.

До прикладу, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених.

Також цей шпиталь вороги використовують як логістичний хаб із перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців. До речі, транспортування поранених офіцерів здійснюють повітряним шляхом до Російської Федерації.

Нагадаємо, днями Генштаб ЗСУ повідомляв, що командування окупантів вирішило евакуйовувати до РФ лише поранених офіцерів. Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

У Мелітополі росіяни облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь. На лікуванні перебуває понад 200 загарбників із пораненнями різного ступеня важкості.