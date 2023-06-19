Зокрема, окупанти втратили чотири БМП-2, дві МТЛБ, мінометний розрахунок і майже два десятки солдатів.

Співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією спецслужби, комплекс радіоелектронної розвідки росіяни розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових.

Серед інших втрат загарбників - чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили під Бахмутом російський польовий склад з боєкомплектом, а артилеристи "мінуснули" на Бахмутському напрямку ще дві одиниці техніки.