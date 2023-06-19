На Лиманському і Куп‘янському напрямках тривають гарячі бої, Росія намагається перехопити ініціативу, - Маляр

Росія підтягнула свої сили здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Тут тривають гарячі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, назвавши ситуацію на сході "складною".

За її словами, окупанти намагаються перехопити ініціативу і не полишають планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

"Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорювали ситуацію фронті та бригади наступу.

Тим часом на півдні Збройні Сили звільнили вісім населених пунктів.