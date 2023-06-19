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Британія впроваджуватиме санкції проти Росії, поки Україна не отримає компенсацію, − Клеверлі

Сьогодні Лондон запровадив заходи, необхідні для цього.

Британія впроваджуватиме санкції проти Росії, поки Україна не отримає компенсацію, − Клеверлі
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Велика Британія у понеділок запровадила законодавчі норми, яке дозволить їй впроваджувати санкції проти Росії, доки Москва не виплатить Україні компенсацію.

Про це повідомили в британському МЗС, пише Reuters.

“Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення Росії, жахливі наслідки війни Путіна очевидні. Потреби України у відбудові є − і будуть − величезними”, − заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

“За допомогою наших нових заходів сьогодні ми посилюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Сполучене Королівство готове застосувати санкції, щоб гарантувати, що Росія заплатить за відновлення країни, на яку вона так безрозсудно напала”, − додав міністр.

Нагадаємо, Естонія працює над законом, який дозволить використовувати арештовані активи РФ для відшкодування збитків Україні.

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