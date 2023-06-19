МЗС вимагає допустити консула до 11 українських військовополонених, яких Угорщина вивезла з Росії

Захисників вивезли без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, Такі дії можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

МЗС України вчергове звернулося до Угорщини із вимогою негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених, яких Будапешт без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивіз із Росії.

Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.

За його словами, усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. “Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності”, − зазначив він.

Речник підкреслив, що фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України.

Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

“Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод”, − підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття. Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів. Раніше у прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Зі свого боку, український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. МЗС дізнався про передачу Будапешту українців угорського походження із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що вдалось ідентифікувати всіх українських військовополонених, але наразі цю інформацію не можна розголошувати.