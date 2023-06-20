У звільнених П’ятихатках ​залишаються до 20 людей, у селі тривають бої, – Малашко

У деокупованих П’ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей, водночас у самому селі тривають бої.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток", – сказав він.

Малашко зазначив, що в деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали, поки що також не можуть туди повернутися.

"Там проходить лінія оборони і контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 19 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено вісім населених пунктів, зокрема – П'ятихатки.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з роботою бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які звільнили населений пункт від російських окупантів.