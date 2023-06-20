У Київській області уламки дронів пошкодили будівлі, в Сумській внаслідок обстрілу загинули мирні люди, – ОВА

Цієї ночі російські терористи знову вдалися до масованої атаки на Київську область. Вона була атакована дронами декількома хвилями. Повітряна тривога тривала більше чотирьох годин. За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди, декілька приватних та адміністративна будівля. Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстілки. Жертв та постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень оновлюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Львові сьогодні зранку внаслідок ворожого удару дронами пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа на даху будівлі. Постраждалих немає.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Атак зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.По Краснопільській ворог бив з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з артилерійських обстрілів було пряме влучання у житловий будинок, поранення отримали двоє осіб, зокрема дитина 2010 р.н. Пошкоджено житловий будинок. В Миропільській громаді пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення. У Юнаківській – влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна людина, одна – поранена.

По Чернігівській за добу росіяни били тричі із мінометів в Новгород-Сіверський район. В одному із сіл Семенівської громади через обстріл знищено житловий будинок і господарчу споруду. Минулося без жертв.

У Запорізькій окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах. Ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з безпілотників Магдалинівку, з ракетних систем залпового вогню вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та інших прифронтових селах. Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування: квартири, будинки, автівки, адміністративні та господарчі будівлі. В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Минулося без жертв. Рятувальники обстежують місцевість, встановлюють наслідки обстрілу. Вчора окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 16 приватних будинків, дві господарські споруди знищені, ще девʼять – побиті. Понівечені й газопровід та лінія електропередач.

У Луганській вчора західніше Діброви, що в районі Кремінної, ворог здійснював атаки, однак успіхів не здобув. За добу противник здійснив 115 обстріліи (512 снарядів).

У Харківській минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів, серед яких Гур’їв Козачок, Ківшарівка, Глушківка. По Новоосиновому ворог завдав удару, орієнтовно керованою авіабомбою. Минулося без постраждалих. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа. Також росіяни з артилерії обстріляли Лютівку та Івашки. Без постраждалих. У Ізюмі під час спалювання сміття на подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років, госпіталізований в стані середньої тяжкості. На березі річки у Осколі на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

У Донецькій окупанти здійснили 23 обстріли по 15 населених пунктах. Били по Рай-Олександрівці, Лиману, Залізному, Часовому Яру, Авдіївці, Великій Новосілці, Куртівці, Ласточкиному, Ступочках, Червоному, Новобахмутівці, Віролюбівці, Миколаївці, Новому Комару, Торецьку. Внаслідок атак по області: пʼятеро цивільних поранені. Пошкоджено шість житлових будинків, два цивільних автомобіля, АЗС, дитсадок, службовий автомобіль НПУ, ЛЕП.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ударні БпЛА Shahed-131/136. Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні Очакова. Постраждалих немає. Також вчора внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади відбулося займання поля з пшеницею. Без постраждалих.

У Херсонській за добу ворог здійснив 57 обстрілів (275 снарядів), з них по Херсону – сім артилерійських обстрілів (28 снарядів). російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області; адміністративні будівлі Херсона та Бургунок, в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона. Через російську агресію пʼятеро цивільних людей дістали поранення. Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. Рівень води знижується. І зараз становить 62 сантиметри. На правобережжі підтоплено 818 будинків у чотирьох населених пунктах.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог застосував чотири крилаті ракети “Калібр” та чотири іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Усі вісім повітряних цілей було знищено. Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.