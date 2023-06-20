Росіяни повідомили, що у танк запакували “близько 3,5 тонн тротилу та 5 авіаційних бомб ФАБ-100”.

Міністерство оборони Росії заявило про знищення українського опорного пункту дистанційно керованим танком, начиненим величезною кількістю вибухівки в районі Мар’їнки на Донеччині.

Росіяни повідомили, що у танк запакували “близько 3,5 тонн тротилу та 5 авіаційних бомб ФАБ-100”. Вони заявили, що “вибух був дуже серйозний, а втрати противника – великі”.

Однак на відео з дрона видно, як танк стоїть статично, а потім за сто метрів до українських позицій наїхав на міну.

Як пише mil.in.ua, загарбники заявили, що це нібито трофейний танк, який вони захопили. Проте, інші джерела стверджують що це був застарілий російський Т-54/55 або навіть Т-62.

Після зупинки російського “танка-камікадзе” українські військові вдарили по ньому з ручного протитанкового гранатомета.

Практично відразу танк почав горіти з виділенням великої кількості густого диму. За декілька секунд відбувся потужний вибух, який зафіксував російський безпілотник.

Фото: mil.in.ua

Судячи з потужності детонації, від танка нічого не залишилося, а полум’я після вибуху здійнялося високо вгору.

Фото: mil.in.ua

Зазначимо, це вже не перший випадок застосування росіянами бронетехніки з вибухівкою. Раніше росіяни всередину багатоцільового броньованого тягача МТ-ЛБ помістили авіабомби ОФАБ-100-120 та кабель із вибуховою речовиною від машини розмінування УР-77, щоб застосувати цю машину для підриву на українських позиціях.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили 1010 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 221 460 військових. Сили оборони ліквідували за добу вісім танків, з початку повномасштабного вторгнення − 3997.