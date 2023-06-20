Більшість іноземних деталей в російських ракетах вироблена в США - ЗМІ

В російських ракетах є значна кількість іноземних деталей, серед яких переважна більшість, 81%, вироблена у США.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на документ санкційної групи Єрмака-Макфола.

Друга найбільша частка після США, 8%, в електронних компонентів виробництва Швейцарії. Також серед іноземної елементної бази в російських ракетах міститься по 3,5% вироблених в Німеччини та Японії компонентів.

За даними групи Єрмака-Макфола, у складі крилатих ракет повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи мікросхем, чіпів (ЕКБ) тощо виробництва іноземних компаній.

Серед них - компоненти компаній STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

Крім того, для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" використовується щонайменше 45 типів ЕКБ іноземного виробництва.

А балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" працюють на, як мінімум, 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно. У складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.

Також, як повідомили LIGA.net у ГУР Міноборони, у російській ракеті "Торнадо-С", зокрема у головній частині, виявили чип, виготовлений американською компанією Intel.

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.

Росіяни, вочевидь, знайшли можливість обходити санкції за рахунок деяких країн, які співпрацюють з ним, і отримують технологічні речі, які самі виготовляти не можуть, зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Тому єдиним виходом суттєво сповільнити процес вироблення нових ракет є перекриття каналів доставки комплектуючих через країни, які допомагають росіянам обходити санкції.

А у листопаді 2022 року міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії Єрмака-Макфола напрацювала новий документ "Заходи щодо підвищення ефективності санкцій". У ньому вказані конкретні шляхи, якими здійснюється обхід санкцій, накладених на Росію, та міститься заклик до підвищення системності санкційних обмежень.