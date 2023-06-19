Російські окупанти обстрілами знищили будинок у Чернігівській області

Російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з міномету, ймовірно 120 мм.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Північ”.

Зазначається, що окупанти обстріляли н.п. Карповичі.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому секторі, яка знищила житловий будинок та господарчу будівлю.

Інформація щодо загиблих та травмованих осіб не надходила.

Нагадаємо, сьогодні російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії. У результаті обстрілу постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.