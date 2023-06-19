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Російські окупанти обстрілами знищили будинок у Чернігівській області

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому секторі.

Російські окупанти обстрілами знищили будинок у Чернігівській області
Ілюстративне фото
Фото: Оперативне командування “Північ” у Facebook

Російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області з міномету, ймовірно 120 мм.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Північ”.

Зазначається, що окупанти обстріляли н.п. Карповичі. 

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому секторі, яка знищила житловий будинок та господарчу будівлю. 

Інформація щодо загиблих та травмованих осіб не надходила.

Нагадаємо, сьогодні російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії. У результаті обстрілу постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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