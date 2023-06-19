Цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки.

Зазначається, що міномет знищили на Бахмутському напрямку за допомогою AHS Krab.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies