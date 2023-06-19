Бійці ЗСУ влучним вогнем знищили російський самохідний 240-мм міномет 2С4 “Тюльпан”.
Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що міномет знищили на Бахмутському напрямку за допомогою AHS Krab.
Цього разу відзначились бійці 26-ї артилерійської бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки.
Цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.