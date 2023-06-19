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Українські артилеристи знищили російський "Тюльпан"

Міномет знищили на Бахмутському напрямку.

Українські артилеристи знищили російський "Тюльпан"
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Бійці ЗСУ влучним вогнем знищили російський самохідний 240-мм міномет 2С4 “Тюльпан”.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що міномет знищили на Бахмутському напрямку за допомогою AHS Krab.

Цього разу відзначились бійці 26-ї артилерійської бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки.

Цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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