Скидання об’єму води каховського водосховища дорівнює потребам України у воді на 1,5 роки, - Держводагентство

Агентство проводить постійний моніторинг стану водних об’єктів, які перебувають в зоні впливу руйнування окупантами греблі.

Неконтрольоване скидання величезного об’єму води каховського водосховища дорівнює потребам України у воді на півтора роки.

Про це заявила виконувачка обов'язків голови Держводагентства Наталія Латиш, ідеться на сайті Укргідроенерго.

За словами Латиш, Держводагентство проводить постійний моніторинг стану водних об’єктів, які перебувають в зоні впливу руйнування окупантами греблі.

Керівниця відділу економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища Представництва ЄС в Україні Хлое Аліо, яка долучилася діалогу з питань політики щодо інтегрованого управління водними ресурсами, наголосила, що атаки Росії на українську цивільну критичну інфраструктуру та навколишнє середовище досягли безпрецедентного рівня з руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС можуть до 800 тисяч людей. Також серед головних викликів для постраждалих від затоплення територій є забруднення ґрунтів.

Тим часом у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних із поверхневих водойм та зон рекреації проб води. На Херсонщині виявили перевищення вмісту заліза у воді, а на Миколаївщині у річці Інгулець виявили холероподібний вібріон.