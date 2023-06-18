На Миколаївщині у річці Інгулець виявили холероподібний вібріон

Пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

На Миколаївщині у річці Інгулець та у Дніпро-Бузькому лимані виділено холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

«За результатами дослідження води поверхневих водойм на територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення, станом на 18 червня холерного вібріону у воді не виділено, проте є холероподібний вібріон. Зокрема його знайдено в р. Інгулець (м. Снігурівка), Бузькому лимані (пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив», м. Миколаїв), р. Інгул (м. Миколаїв), Дніпро-Бузький лиман», – йдеться у повідомленні.

У центрі контролю наголосили: за санітарно-хімічними показники вода у р. Інгулець не відповідає нормативам за розчиненим киснем, сухим залишком, хлоридами, залізом тощо. У Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

Нагадаємо, що поблизу села Дар’ївка Херсонського району у річці Інгулець (правій притоці Дніпра) фіксують перевищення вмісту заліза у 2,3 разів.