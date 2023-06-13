В акваторії Чорного моря виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію, - Одеська ОВА

В трьох пробах води, взятих в Одеському районі, виявили сальмонелу та кишкову інфекцію. Ці проби були взяті на пляжі Ланжерон, у місті Чорноморськ і 16-тій станції Великого Фонтану.

Про це повідомила пресслужба Одеської ОВА.

В свою чергу, Держпродспоживслужба повідомила, що в Одеській області посилено стабілізаційні заходи. Зокрема, за 10-11 червня не допущено до обігу понад 200 кг риби, котра не відповідала вимогам законодавства.

Наразі Держпродспоживслужба перевірила Татарбунарський, Саратський ринки та ринок у селищі Маяки, порушень не було виявлено. Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території Одеси та області - в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському районах, які також виходять на акваторію Чорного моря.

Держпродспоживслужба також контролюватиме ціни на бутильовану воду, хоча наразі підвищення цін на неї не зафіксовано.

За даними представника регіональної екоінспекції Миколи Слізовського, зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, але ситуація почала стабілізуватися.

Влада Одещини нагадала про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець, Південний буг та Бузький лиман.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники фіксують наслідки російських злочинів, за їхніми словами море "перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин". Зокрема, внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції, до узбережжя Одещини течією прибиває сміття, серед якого можуть бути міни та інші небезпечні предмети.