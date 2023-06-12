На узбережжі Одещини зросла мінна небезпека

За тиждень прикордонники виявили шість мін різної модифікації, які викинуло на берег.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції, до узбережжя Одещини течією прибиває сміття, серед якого можуть бути небезпечні предмети, які не одразу можна ідентифікувати.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що розірвані мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на Дніпрі та у Каховському водосховищі, разом із сміттям можуть припливти до берега. Вони не такі помітні, як морські міни, тож становлять значну небезпеку.

Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією.

За тиждень прикордонники разом з іншими Силами Оборони виявили шість мін різної модифікації, які викинуло на узбережжя Одещини. Більшість вибухонебезпечних предметів було знищено.

Окрім того, прикордонники фіксують, що вибухонебезпечні предмети детонують самі у воді, зіштовхуючись з іншими.

"Загроза мінної небезпеки залишається високою, особливо після штормової негоди. Закликаємо громадян не нехтувати власною безпекою. В жодному разі не прибирати самостійно сміття з узбережжя, а лише після перевірки берегової смуги вибухотехніками. Бережіть себе та оточуючих!", - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, в кінці травня в Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах воєнного стану. Одонак, 6 червня відкриття пляжів відтермінували.

Уночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Унаслідок підриву загинули щонайменше 10 осіб, понад 40 - зникли безвісти.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів Херсонської області: 32 на підконтрольній території, 14 – на окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей.