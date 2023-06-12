Також одна людина поранена.

Російські окупанти у понеділок, 12 червня, обстріляли Оріхів у Запорізькій області, одна людина загинула.

Про це у Телеграм повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації.

Від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого доставили до медичної установи.

Як повідомили у ДСНС, в результаті авіаударів один будинок повністю зруйнований, ще 20 пошкоджені вибуховою хвилею, а також автомобіль та насосна станція. Рятувальники ліквідували загоряння двох будинків на загальній площі 120 кв.м.

Від ГУ ДСНС залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 11 червня, ворог здійснив 74 обстріли по 17 населених пунктах Запорізької області.

Також російські військові підірвали дамбу біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області, що призвело до затоплення берегів річки Мокрі Яли.