Гроссі представить програму допомоги з ліквідації наслідків затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі їде в Україну.

Про це він написав у твітері.

Гроссі зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Також він представить програму допомоги з ліквідації наслідків затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС.

"Оціню ситуацію на Запорізькій АЕС і проведу ротацію ISAMZ у посиленому складі", - додав очільник МАГАТЕ.

Фото: Twitter/Rafael MarianoGrossi Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову з Гроссі. Тоді йшлося про масштабні наслідки терористичного акту Росії на Каховській ГЕС. Після перемовин очільник МАГАТЕ зазначив, що очолить ротацію місії Агентства на Запорізькій АЕС.

Наприкінці травня Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС.