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Зеленський розповів очільнику МАГАТЕ про підрив дамби Каховської ГЕС. Гроссі очолить місію на ЗАЕС (доповнено)

Сторони обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки атомної електростанції.

Зеленський розповів очільнику МАГАТЕ про підрив дамби Каховської ГЕС. Гроссі очолить місію на ЗАЕС (доповнено)
Рафаель Маріано Гроссі та Володимир Зеленський
Фото: Twitter/Rafael MarianoGrossi

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з керівником Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Зеленський розповів Гроссі про масштабні наслідки терористичного акту Росі з підриву дамби Каховської ГЕС. 

"Обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС. Домовились про візит пана Гроссі до України", - додав Президент.

Доповнення. Згодом Рафаель Гроссі написав у твітері, що після подій із Каховською ГЕС очолить наступну ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

"Місія підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС наступного тижня з посиленою командою. Вирішальний момент для ядерної безпеки", - зауважив глава МАГАТЕ.

Нагадаємо, МАГАТЕ нині заявило, що знає про підрив дамби, але не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС.

Також гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня. 

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