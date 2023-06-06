Головне за день. Вівторок, 6 червня

Адекватною реакцією на підрив Росією Каховської ГЕС було би надання більшої кількості зброї. Зокрема від тих країн, які продовжують комунікацію із Росією.

Наприклад, від Туреччини. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання головного редактора LB.ua на пресконференції.

"Ми дуже хотіли би, щоб була така реакція від Туреччини: менше слів, більше зброї. Ми б так хотіли", – сказав він.

Зеленський додав, що не бачить відкритої підтримки Туреччиною Росії. Однак Анкара не застосовує певних санкцій, і загалом це болюче питання.

"Я думаю, що тут повинна бути відповідальність перш за все кримінальна... Що стосується зброї: ті, хто дають зброю, вони дають, незважаючи ні на що. Ті, хто вагаються, вони вагаються і бачать свої інтереси", – наголосив він.

Зеленський додав, що найбільшими друзями й партнерами є ті країни, які розуміють, що після України напасти можуть на них. Там, де суспільство повністю на боці України і тисне на лідерів, там країни віддають всю можливу зброю. Там, де суспільства розділені, скажімо 50 на 50, там і дають 50 на 50.

"Якщо демократичні суспільства, такі і лідери. Вважають, що ми воюємо за спільні цінності. Але ми живемо в такому світі – треба бути міцними та тиснути на інших", – наголосив президент.

Сьогодні підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС обговорить Рада Безпеки ООН.

Засідання, яке ініціює Україна, розпочнеться орієнтовно о 16:00 (о 23:00 за Києвом).

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 12 атак противника в районі Мар’їнки. Загалом на сході відбулось 28 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога.

Росіяни завдали 35 ракетних, 30 авіаударів і здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 червня – в нашій новині.

Керівником робіт із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС призначили міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, утворено також штаб, куди увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств.

Крім цього, уряд виділить кошти з Фонду відновлення у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів. "Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою", - пояснив Шмигаль.

Також виділять майже 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення потреб у питній воді.

Російські терористи знову обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківщини.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, було шість "прильотів" у районі насосної станції біля с. Масютівка.

"Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", - додав Синєгубов.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт.

"Учора, 5.06.2023 року, Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із Заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», яким підтвердила передачу державного майна у користування Заповіднику", - повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів - всі в різних станах.

"Тепер, після того як Заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення Заповіднику його майна, остання має впродовж трьох робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови - буде суд для ухвалення відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники Монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі", - додав міністр культури.

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