УПЦ МП за три дні має звільнити приміщення Києво-Печерської лаври, - Ткаченко

Комісія Мінкультури перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів - всі в різних станах.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила свою роботу та підписала з Національним заповідником відповідний акт.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram.

"Учора, 5.06.2023 року Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із Заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», яким підтвердила передачу державного майна у користування Заповіднику", - написав він.

Ткаченко зазначив, що загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів - всі в різних станах.

"УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З всім цим ще будемо розбиратись", - додав міністр.

Ткаченко подякував колегам за роботу і назвав це "дійсно історичним рішенням".

"Тепер, після того як Заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення Заповіднику його майна, остання має протягом трьох робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники Монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі", - додав міністр культури.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня 2023 року. Після цього намісник лаври митрополит Павло заявив, що ченці не мають наміру виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

УПЦ МП відмовлялася покидати приміщення, чинила опір та не пускала на територію Комісію. В результаті заповідник звернувся до суду. 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ МП заявили, що оскаржать таке рішення.

12 квітня комісія Мінкультури після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в лаврі та зафіксувала численні порушення.