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У Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив росіянами Каховської ГЕС

Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн мастила у річку.

У Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив росіянами Каховської ГЕС
Фото: Maxar

У Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив росіянами Каховської ГЕС

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС.

Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Як повідомлялось, на засіданні РНБО Зеленський доручив забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища. Також президент доручив евакуювати населення з постраждалих районів.

Крім того, на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до жорсткої відповідальності за цей теракт.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що шокований цим воєнним злочином.

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