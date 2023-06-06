Ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності, – Шарль Мішель про підрив росіянами Каховської ГЕС

Він заявив, що шокований цим воєнним злочином.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС.

Про це він написав у Twitter.

“Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності”, – заявив він.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

За даними Енергоатому, підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.