Зеленський зустрівся із головою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі

Візит Клеверлі до Києва не анонсувався.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це глава держави написав у Telegram.

“Під час зустрічі обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні.

“За останні тижні у нас відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості”, – зазначив президент.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Джеймс Клеверлі перебував з візитом в Україні і анонсував новий пакет підтримки. Минулого тижня Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів".