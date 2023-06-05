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У травні РФ випустила на Україну понад 300 іранських дронів, − Міноборони Британії

Це стало найінтенсивнішим застосуванням цієї зброї на сьогодні, однак помітних успіхів Росія не досягла.

У травні РФ випустила на Україну понад 300 іранських дронів, − Міноборони Британії
Фото: itc.ua

Протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських безпілотників Shahed проти України, що стало найінтенсивнішим застосуванням цієї зброї на сьогодні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Росія, напевно, запускає так багато дронів, намагаючись змусити Україну використати цінні передові ракети ППО.

“Росія навряд чи досягла помітних успіхів: Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА переважно за допомогою своїх старіших і дешевших засобів ППО і радіоелектронного глушіння”, − йдеться у повідомленні.

Росія також, ймовірно, намагалася виявити та завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту. Однак РФ, як і раніше, дуже неефективна в ураженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення.

Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила наприкінці травня, що російські окупаційні війська отримали нову партію озброєння з Ірану.

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