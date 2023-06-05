У травні РФ випустила на Україну понад 300 іранських дронів, − Міноборони Британії

Протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських безпілотників Shahed проти України, що стало найінтенсивнішим застосуванням цієї зброї на сьогодні.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
Росія, напевно, запускає так багато дронів, намагаючись змусити Україну використати цінні передові ракети ППО.
“Росія навряд чи досягла помітних успіхів: Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА переважно за допомогою своїх старіших і дешевших засобів ППО і радіоелектронного глушіння”, − йдеться у повідомленні.
Росія також, ймовірно, намагалася виявити та завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту. Однак РФ, як і раніше, дуже неефективна в ураженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 June 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 5, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZBWyk4tK0H
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/E0RATcLPZ4
Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила наприкінці травня, що російські окупаційні війська отримали нову партію озброєння з Ірану.