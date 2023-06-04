Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР
Російське керівництво втрачає довіру населення, - ГУР
Дві російські ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького, - Ігнат
Дві російські ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького, - Ігнат
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
У передмісті Дніпра пролунав вибух: пошкоджений будинок, 20 поранених, серед них – п'ятеро дітей (оновлено)
У передмісті Дніпра пролунав вибух: пошкоджений будинок, 20 поранених, серед них – п'ятеро дітей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні у понеділок до +25, майже всюди без опадів

У Києві вдень 21-23°.

Синоптики прогнозують Україні у понеділок, 5 червня мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 20-25°, на Закарпатті до 27°.

У Київській області вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, група науковців ООН заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies