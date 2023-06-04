В Україні у понеділок до +25, майже всюди без опадів

Синоптики прогнозують Україні у понеділок, 5 червня мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 20-25°, на Закарпатті до 27°.

У Київській області вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, група науковців ООН заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.