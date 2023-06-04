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На Сумщині внаслідок обстрілів РФ поранено людину, пошкоджено газову трубу

В області зафіксовано 104 вибухи.

Протягом неділі росіяни 22 рази обстрілювали Сумську область, зафіксовано 104 вибухи. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Під обстріли потрапили Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади.

У Великописарівській громаді унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

У Зноб-Новгородській громаді унаслідок обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину та поранено дві цивільні особи.

Нагадаємо, сьогодні російські військові вчергове обстріляли Харківщину, загинуло двоє жінок. Під обстріл потрапили місто Вовчанськ, село Піщане Куп’янського району та передмістя Чугуєва.

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