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На Харківщині ЗСУ поранили і ліквідували майже 100 окупантів

Протягом тижня для посилення РФ прибуло майже 500 колишніх ув’язнених росіян.

На Харківщині ЗСУ поранили і ліквідували майже 100 окупантів
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, встановлено, що до одного з підрозділів окупантів, який діє на окупованій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибуло майже 500 колишніх ув’язнених росіян. 

Після того як Сили оборони України вдарили по позиціях противника, близько 100 осіб з новоприбулих отримали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. 

Також після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції. 

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня Росія вже втратила в Україні майже 210 тисяч військових. За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 окупантів, 8 танків, 10 бронемашин, 22 артсистеми та 10 безпілотників.

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