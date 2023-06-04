ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ГоловнаСуспільствоЖиття

Відзавтра система єЧерга скасовуватиме записи з неправдивими даними

Новий механізм діятиме постійно.

Відзавтра система єЧерга скасовуватиме записи з неправдивими даними
Фото: Пресслужба ДПСУ

З 5 червня система “Електронна черга перетину кордону” скасовуватиме записи з неправдивими даними.

Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті.

“Моніторинг записів користувачів показав: однією з поширених проблем є внесення в Систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме − записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити. Ми вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис”, − йдеться у повідомленні.

Новий механізм діятиме постійно. єЧерга буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в єЧерзі будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з єЧерги.

“Радимо вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем. Перереєстрація в черзі дозволить вам зекономити час”, − повідомили у держслужбі.

Нагадаємо, "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів запрацювала торік у грудні в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Очікується, що єЧерга упорядкує та збільшить транспортний потік вантажних транспортних засобів. Користування електронною чергою безкоштовне. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies