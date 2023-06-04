Відзавтра система єЧерга скасовуватиме записи з неправдивими даними

З 5 червня система “Електронна черга перетину кордону” скасовуватиме записи з неправдивими даними.

Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті.

“Моніторинг записів користувачів показав: однією з поширених проблем є внесення в Систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме − записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити. Ми вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис”, − йдеться у повідомленні.

Новий механізм діятиме постійно. єЧерга буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в єЧерзі будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з єЧерги.

“Радимо вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем. Перереєстрація в черзі дозволить вам зекономити час”, − повідомили у держслужбі.

Нагадаємо, "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів запрацювала торік у грудні в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Очікується, що єЧерга упорядкує та збільшить транспортний потік вантажних транспортних засобів. Користування електронною чергою безкоштовне.