Прикордонники тимчасово припинили доступ 38 ліцензіатам до системи “Шлях” через зловживання.

Про це йдеться на сайті прикордонної служби.

“З початком повномасштабної агресії РФ проти України прикордонники нерідко припиняють спроби незаконного перетинання кордону. Одним з видів протиправної діяльності є використання порушниками для перетину держрубежу системи “Шлях” з метою подальшого неповернення на територію України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проведений прикордонною службою аналіз виїзду водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень, вказує на деякі правопорушення.

Зокрема, 1,5% осіб, які виїжджали з України у січні-лютому цього року по системі “Шлях”, вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб, що встановлений Правилами перетину кордону для такої категорії осіб.

Такий характер правопорушень спостерігається у перевізників майже зі всіх регіонів України, але найбільше з Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Львівської областей.

При цьому більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи “Шлях”.

Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів США, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи.

В окремих випадках створюється нове підприємство для здійснення протиправної діяльності.

З огляду на такі порушення, Держприкордонслужба посилила заходи, спрямовані на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, які внесені до системи “Шлях”.

Як результат, більш як 4,3 тис. особам з початку року було відмовлено у виїзді за межі України, які слідували як водії суб’єктів господарювання. Також у поточному році прикордонне відомство України направило 100 листів-інформувань до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи «Шлях» інформацію про водіїв, які виїхали за межі України та у визначені законодавством терміни, 60 діб, не повернулися в Україну.

Загалом від початку дії системи «Шлях» вже 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

Також на цей час триває документування вказаної злочинної діяльності в рамках більш як 60 кримінальних проваджень за ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Окрім цього, про підозру у вчиненні злочину повідомлено 126 особам і засуджено 4 особи.

Нагадаємо, ЄС не збирається висилати військовозобов’язаних українців на батьківщину проти їх волі. Також ЄС не планує обмежувати в’їзд цієї категорії українців.

Наприкінці травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.

Раніше СБУ повідомила, що в Києві громадянин РФ і чиновник КОВА продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за кордон. Клієнтів “оформлювали” як водіїв міжнародних вантажних перевезень через систему “Шлях”.