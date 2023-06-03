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На Херсонщині загинув гауляйтер одного з окупованих сіл внаслідок вибуху снаряда

Разом із ним ввечері 1 червня загинув ще один чоловік, який перебував разом із колаборантом.

На Херсонщині загинув гауляйтер одного з окупованих сіл внаслідок вибуху снаряда
Фото: соцмережі

Окупанти повідомили про смерть 40-річного Юрія Патлатого, гауляйтера села Костогризове Олешківської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. 

Про це повідомляє Центр журналістських досліджень із посиланням на окупаційні телеграм-канали. 

За їхньою інформацією, 1 червня о 19:45 поблизу будинку на вулиці Раденській, 33 в с. Костогризове Олешківської міської територіальної громади Херсонщини загинув гауляйтер цього села Патлатий Юрій Васильович, 1983 р. н. Разом із ним загинув чоловік з прізвищем Вєнгрін, який на момент вибуху перебував разом із колаборантом.

Окупанти звинуватили у смерті свого ставленика Збройні сили України. Вони стверджують, що Юрій Патлатий потрапив в епіцентр вибуху, спричиненого невстановленим боєприпасом і помер від осколкових поранень. 

“Отримані ним поранення були несумісні з життям”, – заявили представники слідчого комітету РФ, які незаконно перебувають на території Херсонської області.

Нагадаємо, нещодавно джерела LB.ua повідомили, що за ліквідацією колаборантів у Мелітополі 1 червня стоїть СБУ: в результаті вибуху Дідовідюк із дочкою загинули, дружина поранена.

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