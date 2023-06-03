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МАГАТЕ запровадить медичну допомогу для працівників українських АЕС

Експерти Агентства нададуть підтримку і необхідне медичне обладнання українським атомникам.

МАГАТЕ запровадить медичну допомогу для працівників українських АЕС
Фото: Рафаель Гроссі у Twitter

Міжнародне агентство з атомної енергії запровадить медичну допомогу для персоналу українських атомних електростанцій.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі написав у Twitter.

“У квітні я заявив президенту України Володимиру Зеленському, що МАГАТЕ запровадить програму медичної допомоги персоналу на всіх українських атомних електростанціях”, – зазначив Гроссі.

Він додав, що “експерти МАГАТЕ прямують до кількох українських АЕС, щоб надати необхідне медичне обладнення і підтримку”.

 

Нагадаємо, 18 квітня МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на Рівненський і Хмельницькій АЕС. Зауважень від інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії не було.

30 травня на засіданні Ради безпеки ООН генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив оновлений план забезпечення безпеки Запорізької АЕС. 

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