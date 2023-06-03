У Бахмуті ситуація умовно стабільна, Сили оборони контролюють південно-західні околиці міста, – Маляр

“Вагнерівці” остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії окупантів.

У місті Бахмут ситуація умовно стабільна, Сили оборони контролюють південно-західні околиці міста.

Про це та ситуацію на фронті в цілому повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони. Ситуація несуттєво, але дещо змінюється.

Декілька місяців поспіль ворог наступав на сході на чотирьох напрямках - Авдіівському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському. Пізніше періодично активізовувався ще на двох напрямках - Шахтарському та Куп‘янському.

Вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей ворогу так і не вдалось. Він виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування.

По всіх напрямках агресор не припиняє обстріли та нанесення авіаударів. Натомість географія наступальних дій дещо інша.

На трьох із зазначених напрямків - Бахмутський, Авдіівський, Шахтарський - протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг.

На інших трьох напрямках - Куп’янський, Лиманський, Мар’їнський - ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно.

У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії.

По прикордонних районах з РФ ворог веде обстріли та завдає авіаційні удари.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.

Зазначимо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські бійці не дають росіянам спокійно проводити ротацію підрозділів у Бахмуті - знищили майже сотню ворогів за добу.

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці ліквідували ще 560 російських загарбників. Втрати росармії у живій силі сягнули вже 209 470 осіб.