СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мелітополі щодня в полон забирають до 10 українців

Останні два тижні посилюються викрадення людей.

У Мелітополі щодня в полон забирають до 10 українців
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Мелітополі майже щодня в полон забирають до 10 людей.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Останні два тижні посилюються викрадення людей. Ми бачимо, що кожного дня до 10 людей забирають в полон. Причому різних категорій: від пенсіонерів, журналістів, продовжуючи студентами", - сказав він.

Також у людей перевіряють телефони і татуювання. Саме тому мер порадив чистити вміст телефонів та виїжджати.

"Я вдячний міжнародним партнерам, які організовують евакуацію мешканців. Зокрема, оплачують виїзд. Дорога займає 4-6 днів. Потім наші мешканці опиняються в безпеці. Щоб разом після звільнення повернутися до нашого Мелітополя", - сказав він.

Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території Запорізької області прибув ОМОН із республіки Дагестан (РФ).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies