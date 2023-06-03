У Мелітополі щодня в полон забирають до 10 українців

У тимчасово окупованому Мелітополі майже щодня в полон забирають до 10 людей.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Останні два тижні посилюються викрадення людей. Ми бачимо, що кожного дня до 10 людей забирають в полон. Причому різних категорій: від пенсіонерів, журналістів, продовжуючи студентами", - сказав він.

Також у людей перевіряють телефони і татуювання. Саме тому мер порадив чистити вміст телефонів та виїжджати.

"Я вдячний міжнародним партнерам, які організовують евакуацію мешканців. Зокрема, оплачують виїзд. Дорога займає 4-6 днів. Потім наші мешканці опиняються в безпеці. Щоб разом після звільнення повернутися до нашого Мелітополя", - сказав він.

Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території Запорізької області прибув ОМОН із республіки Дагестан (РФ).