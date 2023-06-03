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Українські бійці не дають росіянам спокійно проводити ротацію підрозділів у Бахмуті - знищили майже сотню ворогів за добу

"Одним даємо дорогу, інших зустрічаємо", - прокоментував ротацію Сергій Череватий.

Українські бійці не дають росіянам спокійно проводити ротацію підрозділів у Бахмуті - знищили майже сотню ворогів за добу

Українські військові не дають російським окупантам спокійно проводити ротаційні заходи у Бахмуті.

Як розповів в етері телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українці били по загарбниках із усіх можливих засобів.

"Знищили 84 окупантів, 132 зазнали поранень. Трьох взяли в полон, також знищили два БТР, 2 бойові машини піхоти, три установки "Град", вісім гармат різного типу, три станції РЕБ... Тобто ми не даємо їм проводити у спокійному режимі ротаційні заходи. Одним даємо дорогу, інших зустрічаємо", - прокоментував Череватий.

За словами речника Росія проводить ротацію "вагнерівців" - на заміну їм приходять підрозділи повітряно-десантних військ РФ. І цю ротацію Росія намагається прикривати потужним вогнем.

Череватий повідомив, що загарбники здійснили за цю добу 400 обстрілів і чотири авіанальоти на Бахмутському напрямку. Однак продовжують нести втрати попри усі спроби захопити місто.

"Вони втратили 10 місяців часу і втратили, за різними оцінками, до 100 тисяч особового складу вбитими і пораненими за те, щоби захопити не до кінця, підкреслю, український районний центр", - зауважив Череватий.

Нагадаємо, британське Міноборони нині повідомило, що у Бахмут зайшли підрозділи російських повітряно-десантних військ. Причому - гіршої якості, аніж вони були до 24 лютого 2022 року.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

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