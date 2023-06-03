У студентських чатах окупованого Маріуполя розсилають повідомлення про необхідність стати на військовий облік

Якщо хлопці не пройдуть медкомісію та не стануть на облік, окупанти погрожують їм не видавати довідку про відстрочку.

Повідомлення про необхідність стати на військовий облік розсилають в студентських чатах окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За інформацією мерії, якщо хлопці не пройдуть медкомісію та не стануть на облік, окупанти погрожують їм не видавати довідку про відстрочку.

"Повідомте студентів чоловічої статі, очного відділення, 1996-2006 р.н., які отримали паспорт громадянина РФ і не стали на облік у військкомат, терміново з'явитися (з пакетом документів) у військкомат за адресою вул. Громова, 67. Якщо до кінця червня вони не пройдуть медкомісію і не стануть на облік, то довідка на відстрочку не видаватиметься", - йдеться у повідомленнях.

"Єдине питання, а навіщо відстрочка, якщо, за словами самих окупантів, в Маріуполі немає мобілізації. Чи все ж є?", - резюмували в міськраді.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації. У Херсонській області росіяни вимагають гроші за відстрочку від примусової мобілізації в армію РФ. Чоловіків, які не мають коштів, або відмовляються платити хабара, відправляють до польових таборів.

Тим часом Секретар РНБОУ Олексій Данілов заявив, що в РФ триває друга хвиля прихованої мобілізації.