Окупанти на Луганщині змінюють систему примусової мобілізації

На окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти створили ліквідаційні комісії для "Військового комісаріату ЛНР", яким керують місцеві колаборанти. Причина полягає в тому, що даний орган був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей. Місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами.

У ЦНС розповіли, що замість нього окупанти створили новий орган під назвою "Федеральний казенний заклад військовий комісаріат ЛНР", керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.

Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах під іншим податковим номером, ніж попередній "Військовий комісаріат ЛНР".

Нагадаємо, що російські загарбники розпочали мобілізацію "бюджетників" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також відомо, що російські загарбники хочуть створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку під час так званої евакуації цивільних на тимчасово окупованій території.