ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на Луганщині змінюють систему примусової мобілізації

Місцеві мешканці уникають призову. 

Окупанти на Луганщині змінюють систему примусової мобілізації
Фото: з сайту оккупантів

На окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти створили ліквідаційні комісії для "Військового комісаріату ЛНР", яким керують місцеві колаборанти. Причина полягає в тому, що даний орган був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей. Місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами.

У ЦНС розповіли, що замість нього окупанти створили новий орган під назвою "Федеральний казенний заклад військовий комісаріат ЛНР", керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.

Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах під іншим податковим номером, ніж попередній "Військовий комісаріат ЛНР".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що російські загарбники розпочали мобілізацію "бюджетників" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також відомо, що російські загарбники хочуть створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку під час так званої евакуації цивільних на тимчасово окупованій території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies