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На Херсонщині ЗСУ знищили майже два десятки окупантів

Також знищено сім одиниць авто-бронетехніки.

На Херсонщині ЗСУ знищили майже два десятки окупантів
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

У Херсонській області Сили оборони України знищили майже два десятки загарбників та певну кількість ворожої зброї. 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація завдала удару по району зосередження окупаційних військ. 

"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано втрат ворогу. Зокрема, знищено 18 рашистів, три безпілотних літальних апаратів як ударного, так і оперативно-тактичного типу, крупнокаліберну гармату "Гіацинт" та сім одиниць авто-бронетехніки", - розповіли у командуванні.

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Нагадаємо, що протиповітряна оборона у вівторок, 9 травня, збила російський розвідувальний дрон "Орлан-10" в Миколаївській області.

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