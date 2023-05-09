Зеленський повʼязує збільшення кількості повітряних атак із бажанням Кремля "продати" суспільству якийсь здобуток

Після паузи з точки зору кількості ударів Росія знову збільшила їх напередодні 9 травня. На думку президента Володимира Зеленського, це повʼязано з тим, що російському керівництву треба "продати" щось своєму суспільству, бо жодних перемог у росіян немає.

Таку точку зору Зеленський висловив у ході брифінгу з нагоди Дня Європи. Він додав, що перемог немає, а російське ненажерливе суспільство є, і воно підтримує ті чи інші радикальні дії та радіє кількості смертей українців.

Бахмут "продати" росіянам не вийшло, бо не вийшло захопити. Це була остання велика російська операція – встигнути захопити місто до 9 травня.

"Їм не вдалося, ну, перед 9 числом треба показати, що вони знов щось зруйнували. Але 9 у них не вийшло", – сказав президент.

Нагадаємо, з 28 квітня ледь не щоночі російська армія завдавала масованих ударів по території України. У ніч на 8 травня ворог застосував проти Києва 35 безпілотників, а в ніч на 9 травня випустив 25 крилатих ракет. Українським захисникам вдавалося збити більшість ворожих цілей.

Безпілотники 8 травня "приземлили" всі, а ракет збили 23 із 25. Під час останньої хвилі загострення російських повітряних нападів вперше за війну українська ППО змогла збити аеробалістичну ракету "Кинджал" – найсучаснішу ворожу ракету. Це вдалося зробити завдяки американській системі Patriot.