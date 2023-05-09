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У Києві попрощалися з режисером Данилом Данисевичем, який загинув під Бахмутом

Після повномасштабного вторгнення Росії Данило разом із батьком пішли до тероборони, а потім поїхали на Схід України.

Фото: Макс Требухов

У Києві попрощалися з загиблим Героєм – воїном 5-ї окремої штурмової бригади Данилом Денисевичем, який загинув на війні проти російських загарбників під Бахмутом.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Після повномасштабного вторгнення Росії Данило разом із батьком пішли до Голосіївської Тероборони, після чого вони поїхали на Схід України.

Нещодавно йому виповнився 21 рік.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Данисевич вчився на режисера і мріяв знімати кіно. П'ять років тому він створив філософський короткометражний фільм "Народження".

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Бахмуті загинув наречений доньки режисера Саніна, боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл.

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