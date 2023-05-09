За добу Росія атакувала 11 українських областей, – ОВА

Київську область росіяни атакували крилатими ракетами. Працювало ППО. Фактів влучань не зафіксовано. Попередньо внаслідок падіння уламків пошкоджено один приватний будинок та господарські споруди. Постраждалих немає. Інформація уточнюється, йдеться у зведенні ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу було сім обстрілів із мінометів, ствольної артилерії, САУ. Під вогнем перебували Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. Через обстріли залишаються без електропостачання 15 населених пунктів, більшість – у Новгород-Сіверському районі. Без жертв.

У Сумській вночі та вранці зафіксовано девʼять обстрілів (75 вибухів). Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Середино-Будської, Есманської, Білопільської, Юнаківської, Новослобідської територіальних громад. По Середино-Будській громаді завдано авіаудар (дві ракети) в селі Ромашкове. Зазнали пошкоджень три приватних житлових будинки, зерносклад місцевої агрофірми. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад. Новослобідська громада: обстріл зі ствольної артилерії (чотири вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні автомобілі, чотири приватні житлові будинки, лінію електропередач. Також був вибух з міномету. Внаслідок ще одного артобстрілу (три вибухи) пошкоджено приватний житловий будинок.

У Черкаській удосвіта ворог атакував, за попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовують деталі. На щастя, без потерпілих. В одному з випадків сталася незначна пожежа на місці падіння. Також вибухова хвиля пошкодила вікна в комунальному закладі.

У Запорізькій росіяни завдали 68 ударів по 19 прифронтових населених пунктів. Було 65 артобстрілів, два удари з ракетних систем залпового вогню та атака БПЛА. Обстрілів зазнали Малинівка, Українка, Гуляйпільське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Полтавка, Щербаки, Білогір'я, Чарівне, Новоіванівка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Плавні. 38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок та іншого приватного майна, приміщень соціальних установ, комунальних мереж. Під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади.

У Дніпропетровській вночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили всi вісім ракет, якi ворог спрямував на область. Уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Небезпечні уламки знешкодили. По Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще чотири пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Минулося без постраждалих. Вчора вдень російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив "Іскандерами". Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає.

У Луганській вчора противник бив з авіації по Невському та Білогорівці. В бік Білогорівки ворог знов спробував просунутися. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка. За добу окупанти здійснили 99 обстрілів (475 снаряди). Ситуація в області залишається складною.

У Харківській на Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана та Бугаївка. Учора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району. В с.Новий Коротич ракети влучили в землю, одна ракета С-300 влучила в район між залізничними станціями "Зарічанка" та "Шпаківка" біля Солоницівки Харківського району. Пошкоджено електродроти залізничних колій, горіла лісопосадка неподалік залізничної станції "Зарічанка". Також ракетою було пошкоджено приватний житловий будинок в Цапівці Богодухівського району. Вчора ворог двічі обстріляв Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів Фиголівки Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки.

У Донецькій ворог здійснив 30 обстрілів, застосувавши ЗРК С-300, РСЗВ "Град", артилерію. Обстрялно 13 населених пунктів: Краматорськ, Костянтинівку, Авдіївку, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Велику Новосілку, Карлівку, Предтечине, Уманське, Червоне, Дружбу. Пошкоджено 32 житлових будинки (з них три – багатоквартирних), цех ПрАТ "НКМЗ", будівля меблевого цеху, гараж, газопровід, два цивільних автомобіля, ЛЕП, теплова мережа, господарча споруда, Благовіщенський храм, господарча споруда, будівля поліції. За добу по області – один поранений. Дані уточнюються.

У Миколаївській вчора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу росіяни влаштували 46 обстрілів (320 снарядів), з них по Херсону противник здійснив один обстріл з артилерії (два снаряди). Від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів області. У Антонівці постраждали мирні люди. Через російський обстріл поранення отримали 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували. У селі Станіслав постраждали десять мирних жителів. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Пораненим лікарі надали допомогу. Зі ствольної артилерії окупанти здійснили обстріл с.Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади, внаслідок якого частково пошкоджено адміністративну будівлю та сільську амбулаторію. На щастя, потерпілих немає. Внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у с.Качкарівка Милівської територіальної громади. Всього за добу через російську агресію 14 людей дістали поранення, серед них дитина.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня Росія атакувала українців 25 крилатими ракетами. Спершу до опівночі ворог бив "Калібрами" по східних областях. Усі вісім ракет були збиті. Потім, близько четвертої ранку, ворог випусти авіаракети типу Х. Однією з цілей був Київ. Дві ракети впали на території Черкаської області, решта була збита.