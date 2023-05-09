Під час нічної атаки пошкоджено медзаклад у Черкаській області, у Київській уламки впали в кілької громадах

У Києві уламки впали в двох районах.

Уламки російських ракет, якими ворог атакував українців у ніч на 9 травня, впали в Києві та Київській області. У Черкаській зафіксовано падіння двох ракет.

Про наслідки повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що в Києві уламки збитої ракети впали на присадибну ділянку у Голосіївському та Шевченківському районах.

"У Київській області, в Бучанському районі у селі Мироцьке збита ракета (Х-55СМ) впала у подвір’я приватного будинку. Уламками пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає", – зазначив він.

Залишки іншої ракети виявили в селі Тарасівка, Боярської громади, Фастівського р-ну, на полі. За характеристиками попередньо також зовні схожа на крилату ракету Х-55СМ.

У Черкаській області у лісовому масиві біля села Оршанець виявили залишки ракети, за попередніми висновками Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Постраждалих немає.

Вибухова хвиля пошкодила понад 40 вікон будівлі комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер".

"Персоналом лікувального закладу проведено евакуацію 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі", – додав Єрмак.

В Звенигородському районі знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.

Нагадаємо, що ворог випустив 25 ракет, із них 23 були збиті захисниками. У Дніпропетровській області уламки поранили жінку. У Київській зачепило будівлю.

За оцінкою голови КМВА Сергія Попка, ця атака ракетами на столицю була найщільнішою за час війни.