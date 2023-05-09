У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Росія вдарила по Одеській області з авіації
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ввечері ворог вдарив ракетами С-300 по Харківщині

Люди не постраждали.

Учора ввечері ворог вдарив ракетами С-300 по Харківщині
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. “Прильоти” шести ракет С-300 зафіксовані у районі селищі Новий Коротич. Всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ще 1 ракета С-300 влучила в районі селища Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці”, – йдеться у повідомленні.

У селі Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок. Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджений приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали два приватні будинки.

За добу обійшлося без постраждалих. Учора піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, 7 травня близько 14:00 окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району Харківщини. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies