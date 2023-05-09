Учора ввечері ворог вдарив ракетами С-300 по Харківщині

Люди не постраждали.

Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. “Прильоти” шести ракет С-300 зафіксовані у районі селищі Новий Коротич. Всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ще 1 ракета С-300 влучила в районі селища Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці”, – йдеться у повідомленні.

У селі Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок. Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджений приватний житловий будинок. У селі Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали два приватні будинки.

За добу обійшлося без постраждалих. Учора піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 7 травня близько 14:00 окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району Харківщини. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.