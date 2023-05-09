У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Протодиякона Андрія Кураєва «позбавили» сану. Що далі?
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Росія вдарила по Одеській області з авіації
Росія вдарила по Одеській області з авіації
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора окупанти обстріляли будинок для людей похилого віку, школи і амбулаторії на Херсонщині, є поранені

Унаслідок російської агресії поранені 14 людей, серед них – дитина.

Учора окупанти обстріляли будинок для людей похилого віку, школи і амбулаторії на Херсонщині, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Хлань

За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв один раз.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради.

Через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них 1 – дитина”, – йдеться у повідомленні.

З деокупованої території області евакуйовано 38 людей.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, Херсонщина перебуває під постійним вогнем окупантів. За добу 7 травня росіяни здійснили 42 обстріли регіону, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. В результаті атаки дві людини дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies