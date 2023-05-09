Учора окупанти обстріляли будинок для людей похилого віку, школи і амбулаторії на Херсонщині, є поранені

За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв один раз.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради.

Через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них 1 – дитина”, – йдеться у повідомленні.

З деокупованої території області евакуйовано 38 людей.

Нагадаємо, Херсонщина перебуває під постійним вогнем окупантів. За добу 7 травня росіяни здійснили 42 обстріли регіону, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. В результаті атаки дві людини дістали поранення.