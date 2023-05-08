Союзники не мають квапити Україну з контрнаступом, - Жарин

Початок наступу без належної підготовки може звести нанівець шанси українців змінити ситуацію на фронті.

Не в інтересах Заходу квапити українців з наступом. Союзники України мають усвідомлювати, що ефективність дій у найближчі тижні залежатиме від рівня підготовки військової операції та її логістичної бази

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору країни Станіслав Жарин.

Він також наголосив, що початок наступу без належної підготовки може звести нанівець шанси українців змінити ситуацію на фронті.

Жарин підкреслив - поява інформації про тиск на Україну щодо здійснення швидких дій “не сприяє ефективному контрнаступу”.

За його словами, зараз ситуація в Україні дуже складна, і результати залежать від того,чи здатні будуть українці накопичити достатньо військової техніки для наступу.

Крім того, припущення про напруженість у російському керівництві не відповідає дійсності, в російській владі немає потенціалу бунту проти імперської політики чи спротиву проти війни в Україні.

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору країни також зазначив, що найближчими місяцями не слід очікувати на завершення війни. Зокрема. через те, що дії РФ свідчать - вони готується до довгої війни і хочуть досягнути своїх стратегічних цілей. Москва розраховує на перемогу над Україною завдяки військовим діям разом з гібридними методами, Росія все ще розраховує на прорив оборони України, перемогу над українською армією, здобуття Києва, зміну української влади й окупацію усієї України.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу.