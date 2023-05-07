Президент Чехії Петр Павел закликав Україну не поспішати з контрнаступом

"Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо цей контрнаступ провалиться, адже іншого шансу у них не буде, принаймні цього року”.

Президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

Під час останніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павел попередив, що ЗСУ більше не маєють елементу несподіванки, який допоміг успішним штурмам Харківської області і Херсона минулого року.

За словами чеського президента, у Києві визнають, що Україна має прогалини в спроможності провести успішний наступ проти російських військ.

“Мабуть, у них ще є відчуття, що вони не мають всього, щоб успішно розпочати операцію”, – сказав він.

Павел закликав Шмигаля не прискорювати контрнаступ і почекати, коли ЗСУ будуть повністю готові.

“Тому що у декого може виникнути спокуса підштовхнути їх, аби продемонструвати певні результати. Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо цей контрнаступ провалиться, адже іншого шансу у них не буде, принаймні цього року”, − сказав очільник Чехії.

За його словами, Україна неминуче зіткнеться з “жахливими втратами” попри потужніть власних сил і наша країна не може дозволити собі провалу наступу. “Тому що це надзвичайно складно з точки зору комплектації особового складу, логістики боєприпасів, фінансування пального. Цього року це буде лише один шанс, тому він має бути успішним”, − підсумував він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна має кращий потенціал для контрнаступу проти Росії, ніж на це вказує витік документів розвідки США.